В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки
В Киеве на улице Радужная в пятницу, 18 января, обнаружили труп мужчины. Тело лежало вблизи 16-этажного дома. Об этом пишет Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 17:35.
По предварительной информации, мужчина выпрыгнул с одного из окон 16-этажного дома. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. На вид мужчине 35-40 лет. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.
Правоохранители выясняют, с какого именно этажа выпрыгнул погибший. Они опрашивают местных жителей и пытаются установить личность погибшего.
ВНИМАНИЕ! Фото и видео содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!
Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки
Ранее СМИ сообщали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна гостиницы Крещатик.
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