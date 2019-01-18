Полицейские опрашивают местных жителей и пытаются установить личность погибшего.

В Киеве на улице Радужная в пятницу, 18 января, обнаружили труп мужчины. Тело лежало вблизи 16-этажного дома. Об этом пишет Информатор.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 17:35.

По предварительной информации, мужчина выпрыгнул с одного из окон 16-этажного дома. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. На вид мужчине 35-40 лет. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.

Правоохранители выясняют, с какого именно этажа выпрыгнул погибший. Они опрашивают местных жителей и пытаются установить личность погибшего.

ВНИМАНИЕ! Фото и видео содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна гостиницы Крещатик.

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