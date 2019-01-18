В Киеве произошло лобовое столкновение авто: трое пострадавших

Авария случилась на улице Газопроводной. Столкнулись Toyota Camry и Газель.

В Киеве на улице Газопроводной в пятницу, 18 января, случилось ДТП с пострадавшими. Столкнулись Toyota Camry и Газель. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась около 14:05.

По предварительной информации, Toyota ехала по Газопроводной в сторону улицы Стеценко, а Газель - в противоположном направлении. По неизвестным причинам автомобили столкнулись практически лоб в лоб. От удара Camry вылетела с проезжей части на тротуар, а грузовик перегородил две полосы движения.

В результате аварии водителя Toyota извлекали спасатели - его зажало в салоне. Также была госпитализирована жена водителя. Кроме этого, в больницу попал пассажир Газели.

Причину аварии установит следствие.

Напомним, на трассе Киев-Одесса случилось ДТП, которое закончилось стрельбой.

Также сообщалось, что в Харькове произошло крупная авария с участием шести автомобилей.

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