В Киеве окунаться в Днепр на Крещение начали до рассвета

Жители столицы начали купаться в реке в праздник Крещения. За безопасностью наблюдают спасатели и полицейские.

На пляже Детский в Киеве рано утром в субботу, 19 января, собралось большое количество "моржей", сообщает Информатор.

"Несмотря на то, что солнце еще не проснулось, люди уже во всю бодрствуют и без каких-либо опасений забегают в Днепр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 06:30 весь пляж был заполнен людьми. Кроме того, на месте уже дежурили сотрудники полиции. Они патрулировали Гидропарк и контролировали, чтобы все проходило спокойно и безопасно. Также в 07:00 на пляже начали дежурить спасатели и медики.

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Как сообщалось, сегодня в Украине празднуют Крещение. В этом году в Киеве обустроили 12 локаций для празднования. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

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