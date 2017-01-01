На перроне метро "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина

Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны.

В субботу, 19 января, на перроне станции метро «Лукьяновская» в Киеве умер 80-летний мужчина. Об этом сообщает Информатор.

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"Инцидент произошел около 11:20. Как сообщили прибывшие на станцию медики, мужчине стало плохо на перроне станции метро "Лукьяновская". Очевидцы пытались привести мужчину в чувство и вызвали "скорую". Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.