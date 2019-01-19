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В метро Киева умер мужчина

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Врачи около получаса боролись за жизнь 80-летнего мужчины. но он скончался не приходя в сознание.
На станции метро Лукьяновская скончался 80-летний мужчина
На станции метро Лукьяновская скончался 80-летний мужчина
kiev.informator.ua

В Киеве на перроне станции метро Лукьяновская в субботу, 19 января, умер 80-летний мужчина, сообщает Информатор.

Как сообщили прибывшие на станцию медики, мужчина шел по перрону станции метро около 11:20. В какой-то момент ему стало плохо и он упал. На помощь ему бросились очевидцы. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали "скорую". Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание.

На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена. Подробности произошедшего установит следствие.

Как сообщалось, накануне из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская. Движение поездов по зеленой линии осуществлялось от станции Красный хутор только до Золотых ворот.

 

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, смерть, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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