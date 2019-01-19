В Киеве "минировали" торговый центр

На время проверки ТРЦ Магеллан и прилегающей к нему территории эвакуировали около 3000 работников и посетителей.

В Киеве в субботу, 19 января, неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ Магеллан на проспекте Академика Глушкова. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что около 13:00 аноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в ТРЦ.

На место прибыли полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. На время проверки ТРЦ и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра. Никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

На данный момент полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, сообщивших о минировании. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее взрывчатку искали в супермаркете Львова.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании Верховной Рады.

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