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Виталий Кличко и 30 украинских мэров вместе нырнули в Днепр на Крещение - фото

Комментариев: 2
К Кличко присоединились более 30 мэров украинских городов, главы столичных районов, заместители главы КМДА и народные депутаты.
Виталий Кличко и 30 украинских мэров вместе нырнули в Днепр на Крещение - фото
© http://kiev.klichko.org
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Виталий Кличко и 30 украинских мэров вместе нырнули в Днепр на Крещение - фото
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Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко искупался на Крещение в Днепре в киевском парке “Наталка“. Об этом сообщает официальный сайт мэра Киева.

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К нему присоединились более 30 мэров украинских городов, главы столичных районов, заместители главы КМДА и народные депутаты.

Кроме политиков, в реке искупалось множество жителей Оболонского района.

“Я очень рад, что столько мэров из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились и мы все вместе нырнули в Днепр. Я уверен: здоровые и сильные мэры - сильная Украина!“

Ранее сообщалось, что на Крещение возле водоемов будут дежурить около 3 тысяч спасателей.

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Теги: Киев, Крещение, Кличко, мэры
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    19.01.2019, 18:17
Оценка:  -1
SEMPENTY
И что? В Киеве снизились тарифы, или цены на транспорт?
Boxerogos    19.01.2019, 17:40
Оценка:  0
Boxerogos
Хорошо что нырнули.Плохо что вынырнули...
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