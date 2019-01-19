Центральный вокзал Киева начинают патрулировать полицейские

На Центральном железнодорожном вокзале в столице начинает работу Сервисная служба Национальной полиции.

С 20 января на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнет работу Сервисная служба Нацполиции, работники которой будут заниматься патрулированием помещений вокзала и прилегающей территории. Об этом в субботу, 19 января, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов, информирует пресс-служба УЗ.

По его словам, привлечение к патрулированию правоохранителей связано с увеличением случаев попрошайничества, пребывания лиц без постоянного места жительства, несанкционированной торговли на территории вокзала, нелегального обмена валют и других правонарушений.

"Все эти негативные явления создают неудобства нашим пассажирам, а также провоцируют нарекания в адрес руководства вокзала и Укрзализныци. Надеемся, что с началом работы подразделения Нацполиции пребывания наших пассажиров на вокзале станет более безопасным и комфортным", - заявил Кравцов.

Также он добавил, что правоохранители будут обеспечивать безопасность граждан не только на вокзале, но и в поездах, которые прибывают на станцию Киев-Пассажирский.

Ранее сообщалось, что Киевпастранс возобновляет совместное с полицейскими патрулирование городского общественного транспорта.

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