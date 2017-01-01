Киеву вернули земли на 1,6 млн грн на Трухановом острове

Самовольно был занят земельный участок площадью почти 10 соток.

Прокуратура Киева через суд вернула столичной общине почти 10 соток земли на острове Труханов и обязала снести самовольно построенные сооружения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Читай также: Перенос дач с Русановских садов: В Киеве украли землю на 45 млн грн

"Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил позицию Киевской местной прокуратуры №4 об отсутствии правовых оснований у частного предприятия на занятие земельного участка стоимостью 1,6 млн грн, расположенной по улице Парковая дорога, 2А на острове Труханов в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Установлено, что директор предприятия, не имея никакого правоустанавливающего документа, самовольно занял земельный участок площадью почти 10 соток, принадлежащих к землям историко-культурного назначения, и самовольно возвел на нем 2 нежилых помещения.

Читай также: Киевлянин захватил Лысую гору и стал строить там дом – прокуратура

Своим решением суд обязал частное предприятие вернуть общине земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние. На данный момент решение суда вступило в законную силу, принимаются меры по его выполнению.

Как сообщалось в сентябре 2018 года, землю на Шулявке на 1 млрд. грн бесплатно отдали под застройку.