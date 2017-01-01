Символическое купание: Кличко объединяет местных лидеров, – блогер

Наиболее обсуждаемой новостью этих выходных в украинском сегменте Facebook известный блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий назвал крещенское купание мэра столицы Виталия Кличко вместе с мэрами еще 30 украинских городов. Такое событие эксперт назвал "беспрецедентным", о чем написал на своей странице в Facebook.

"Знаете, из всего, что произошло на Крещение, больше всего в Фейсбуке обсуждалось купание в Днепре Виталия Кличко. Фотографии мэра Киева, его замов, глав районов и еще 30 мэров других городов запостили буквально все", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что раньше такого прецедента не было. Блогер пояснил это тем, что в нашей стране довольно сложно, пусть даже под такое знаковое событие, объединить местные элиты. Он сделал заключение, что нужно быть реально весомым политиком в масштабах страны, чтобы добиться того, что удалось Кличко. Именно поэтому Голобуцкий назвал такое купание "действительно символическим".

"Ведь то, что мэры со всей страны приехали именно в Киев и именно к Кличко – это хороший политический ход. И, как мы видим по обсуждениям в блогосфере, украинцы обратили на это внимание и такой ход оценили. А если добавить сюда еще и пропаганду здорового образа жизни, которую Кличко ведет и буквально демонстрирует на себе, то решение с купанием на Крещение – просто хорошее дело и крутой пиар ЗОЖ и спорта", – подытожил блогер.