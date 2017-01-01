Центр Киева перекроют ко Дню Соборности: список улиц

Ограничения будут действовать с 5:30 вторника, 22 января, до окончания торжественных мероприятий.



В связи с празднованием Дня Соборности Украины во вторник, 22 января, в центре Киева будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного, сообщает пресс-служба МВД.



В частности, с 5:30 утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:



– ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ирининской);

– Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);

– Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской);

– ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка);

– ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда к Михайловского переулка);

– ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда к Михайловского переулка);

– пер. Рыльского (от ул. Стрелецкой до ул. Владимирской);

– ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской);

– ул. Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).



С 10:15 до 10:25 – на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи, у памятника погибшим во время Революции достоинства.







На мост Патона в Киеве пригнали броневик Движение транспорта частично будет ограничительно с 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твой путь" от Майдана Независимости по улицам Михайловской, Крещатику, Европейская площади и до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи.



Напомним, в прошлом году День Соборности в столице Напомним, в прошлом году День Соборности в столице прошел без происшествий

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