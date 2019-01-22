Лежащего возле заднего входа охранника видели сотрудники супермаркета, но не предприняли никаких действий. "Скорую" вызвал случайный прохожий.

В Киеве недалеко от супермаркета Billa возле станции метро Позняки обнаружили труп мужчины. Как оказалось, погибший был охранником супермаркета, сообщает во вторник, 22 января, Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

Мужчину обнаружили молодые парни, которые также работали в магазине. Со слов свидетелей, они не знали, как ему помочь, поэтому обратились к другому сотруднику магазина. Когда они сообщили ему, что мужчина лежит возле заднего выхода из территории супермаркета, он ответил "пусть лежит" и не предпринял никаких действий.

Позже прохожий, увидев тело, вызвал "скорую". Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.

Со слов коллеги умершего, в течении дня мужчина, во время перерывов на работе, употреблял спиртное. После этого он начал жаловаться на плохое самочувствие, из-за чего его отпустили с работы. Куда после этого он ушел, сотрудник не знает.

Умершему было 58 лет. Причину смерти установят правоохранители. Предварительно, у погибшего остановилось сердце. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Cмотрите фотогалерею: Возле супермаркета в Киеве обнаружили тело охранника

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