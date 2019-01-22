Кличко сообщил, что через 1,5-2 года откроют Подольско-Воскресенcкий мост

На строительство моста потратили около 5 миллиардов гривен бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 миллиардов гривен.

Сейчас на мосту ведутся работы по монтажу вязов kyivcity.gov.ua

Через полтора - два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Прямой, сообщает пресс-служба городского главы.

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“Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию - это подпорки. Уже летом мы их уберем - и станет видно, какой это красивый мост“, - сказал он.

“Он будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена“, - подчеркнул Кличко.

По его словам, за все годы на строительство моста потратили около 5 миллиардов гривен бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 миллиардов гривен.

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“При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро“, - сказал городской голова.

“Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!“, - добавил Кличко.

Он отметил, что город уже начал большой инфраструктурный проект по продлению зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по строительству 2 новых станций Мостицкая и Проспект Правды уже начались.

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Напомним, в Шанхае открыли самый длинный пластиковый мост, напечатанный на 3D-принтере, сообщает портал 3Ders.org. Он может выдержать вес 250 килограммов на квадратный метр, сам он весит 5,3 тонны.