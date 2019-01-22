День соборности: Киевляне образовали "живую цепь" и пели патриотические песни
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Участники акции ко Дню соборности Украины на мосту Патона в Киеве образовали “живую цепь“ и развернули огромный государственный флаг. Об этом сообщает “112 Украина“.
В рамках акции “Цепь единства“ две колонны воссоединились посреди моста. Участники пели гимн Украины, патриотические песни и скандировали лозунги.
Участники и после окончания акции остались на мосту Патона, чатсь продолжила петь. Они также развернули плакат “Соборная Украина“.
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Участники раскрашивали лица украинской символикой и брали с собой небольшие флаги. Большинство участвует в акции впервые, но некоторые были и в прошлом году.
В планах, кроме живой цепи, также исполнение гимна Украины, минута молчания в память обо всех погибших за независимость нашей страны и возложение цветов к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского.
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Кроме того, на Майдане Независимости организована выставка под названием “100 лет борьбы“, она продлится две недели. На Софийской площади с 10:00 началось праздничное мероприятие с участием президента Петра Порошенко, в связи с чем там усилили меры безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Украина отмечает 100-летие со дня провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.
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