В Киеве на Позняках нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружили по адресу улица Михаила Гришко.

В Киеве возле станции метро Позняки нашли труп мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе в ГУ ЧП в Киеве.

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Тело мужчины обнаружили по адресу улица Михаила Гришко, 3 - рядом расположены торговые центры.

“Труп мужчины нашли вчера вечером на улице Михаила Гришко, 3 недалеко от станции метро Позняки. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, после нее будет установлена причина смерти“, - сообщили в пресс-службе.

Также, в полиции рассказали, что открыли уголовное производство по ст.115 ККУ с пометкой о несчастном случае.

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Напомним, в сдаваемой в аренду квартире в Харькове найден труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.