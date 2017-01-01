В Николаеве корью заболели 12 воспитанников интерната

Сейчас совершили экстренную вакцинацию .

Всех госпитализировали в медицинские учреждения depositphotos.com

В школе-интерати в Николаеве предварительный диагноз “корь“ установили 12 лицам.

Об этом сообщается в суточной справке ГСЧС в Николаевской области.

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“От ГУ Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины поступило сообщение о заболевании 12 человек корью (предварительный диагноз) в Николаевской специальной общеобразовательной школе-интернат №2 Николаевского городского совета. Всех госпитализировали в медицинские учреждения г. Николаева. Окончательный диагноз устанавливается“, - говорится в справке.

Сейчас совершили экстренную вакцинацию контактных лиц и провели прививки против кори 83 лицам: персоналу и детям.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине. Указано, что с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.