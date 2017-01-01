В Киеве глыба льда проломила авто: Женщина чудом спаслась

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 10, в центре Киева.

В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого глыба льда со снегом упала с крыши здания на автомобиль.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице Киев Оперативный.

Глыба льда пробила стеклянную панорамную крышу автомобиля насквозь: лед и стекло разлетелись по салону. Как утверждает дочь владелицы автомобиля, ее мать чудом осталась жива.

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“И это была только часть нависшего снежного карниза. Там по прежнему сохраняется большая вероятность обвала. Данный двор находится в самом центре и там очень оживленное движение и каждые пару минут проходят люди. На неоднократные обращения почистить крышу от снега, коммунальные службы не реагируют. Там, где стоял автомобиль, мог проходить человек“, – пишет дочь потерпевшей.

Как сообщалось в марте, в центре Киева огромная сосулька разбила BMW.