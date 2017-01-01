На станции "Гидропарк" мужчина упал под колеса поезда

К счастью, его успели спасти, задержка поездов составили около 5 минут.

Мужчина упал под колеса поезда метро в Киеве wikipedia.org

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В Киеве на станции метро “Гидропарк“ мужчина упал на рельсы. Об этом сообщила советник начальника КП “Киевский метрополитен“ Наталья Макогон, передает УНИАН.

По словам очевидцев происшествия, мужчина упал под колеса поезда - эту информацию озвучил и машинист. Мужчину достали на поверхность, поезда пришлось задержать на 5 минут.

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“Мужчина был обнаружен на путях, он не пострадал, его передали работникам милиции. Обстоятельства выясняются“, - отметила Макогон.

В данный момент “красная ветка“ метро работает к обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина прыгнул с моста метро и выжил.