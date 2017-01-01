Непростая ситуация в центре города - вблизи станции метро Олимпийская, Печерская, Площадь Льва Толстого, Театральная, Дворец Украина.

В Киеве вечером во вторник, 22 января, образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Движение затруднено возле станции метро Кловская, Университет, Олимпийская, Театральная, Арсенальная, Дворец Украина, Святошин, Житомирская, Левобережная, Черниговская, Выдубичи, Шулявская, Теремки.

Кроме этого, парализовано движение по улице Елены Телиги.

Тянучки образовалась на проспекте Победы, на улице Набережно-Крещатицкая.

Cмотрите фотогалерею: Центр Киева стоит в пробках

Как сообщалось, 22 января Украина празднует столетие Соборности. С утра в центре Киева полностью ограничили движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.

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