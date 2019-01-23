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Киев с утра сковали пробки

Комментариев: 5
Наибольшие заторы наблюдаются в районе станций метро Житомирская, Святошин, а также Национального цирка Украины по направлению к центру.
В Киеве из-за снегопада образовались пробки
В Киеве из-за снегопада образовались пробки
golos.ua

Снегопад в среду, 23 января, вызвал автомобильные пробки в ряде районов столицы.

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Наибольшие заторы, судя по данным Google Map, наблюдаются на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади и Набережном шоссе.

Так, на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются, в частности, в районе станций метро Житомирская, Святошин, а также Национального цирка Украины по направлению к центру.

Кроме того, наблюдаются заторы на улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса и далее - проспект Космонавта Комарова, улица Щусева в районе метро Дорогожичи, улица Юрия Ильенко, часть улицы Сечевых Стрельцов, улица Семена Скляренко. В центре также несколько затруднено движение на бульваре Тараса Шевченко.

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Заторы также образовались на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мосту Патона, Дарницком мосту, на подъезде к Южному мосту со стороны левого берега.

Напомним, накануне вечером центр Киева также остановился в пробках.

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Теги: пробки, снегопад, пробки в Киеве, заторы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Shurat77    23.01.2019, 10:47
Оценка:  +2
Shurat77
в Киев просто понаехало много из регионов, везде нищета устроенная Педро. а Киев как в советское время Москва стал резиновым.
Goga19041984    23.01.2019, 11:08
Оценка:  +2
Goga19041984
главное Томос животворящий есть, его прикладывать надо к коммунальным платежам и шествовать с ним во время пробок, а Петя окровитель воров, корупционерров, убийц, разжигателей на религиозной основе и прочих...будут ему молиться
deadwest    23.01.2019, 10:09
Оценка:  +1
deadwest
Чувство безысходности от понимания простой истины: мэру Киева и его команде на все эти пробки, как и лично на тебя – положить.
deadwest    23.01.2019, 10:10
Оценка:  +1
deadwest
На орбите мэра решения этой проблемы нет, как нет команды, способной над этой проблемой коллективно думать. Все, что есть – это десяток барыг, решающих свои бизнес-задачи за счет муниципального ресурса, и какой-то бесполезный чиновник, отвечающий за эту проблему.
deadwest    23.01.2019, 10:12
Оценка:  +1
deadwest
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» В.Кличко.
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