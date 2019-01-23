Киев с утра сковали пробки

Наибольшие заторы наблюдаются в районе станций метро Житомирская, Святошин, а также Национального цирка Украины по направлению к центру.

Снегопад в среду, 23 января, вызвал автомобильные пробки в ряде районов столицы.

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Наибольшие заторы, судя по данным Google Map, наблюдаются на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади и Набережном шоссе.

Так, на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются, в частности, в районе станций метро Житомирская, Святошин, а также Национального цирка Украины по направлению к центру.

Кроме того, наблюдаются заторы на улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса и далее - проспект Космонавта Комарова, улица Щусева в районе метро Дорогожичи, улица Юрия Ильенко, часть улицы Сечевых Стрельцов, улица Семена Скляренко. В центре также несколько затруднено движение на бульваре Тараса Шевченко.

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Заторы также образовались на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мосту Патона, Дарницком мосту, на подъезде к Южному мосту со стороны левого берега.

Напомним, накануне вечером центр Киева также остановился в пробках.