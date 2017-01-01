Аэропорты Киева работают в штатном режиме, несмотря на непогоду

Сейчас рейсы прибывают и вылетают вовремя - небольшие задержки прибытия наблюдаются лишь по вине авиакомпаний.

Снежные заносы пока не мешают работе аэропортов Киева facebook.com/airportkiev

Несмотря на снежные заносы аэропорты города Киева работают в штатном режиме, значительных задержек рейсов не было.

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Об этом корреспонденту УНН сообщили в авиасправке аэропорта Киев (Жуляны), а также в пресс-службе аэропорта Борисполь.

В частности, в справке аэропорта Киев рассказали, что сейчас рейсы прибывают и вылетают вовремя - небольшие задержки прибытия наблюдаются лишь по вине авиакомпаний.

“Аэропорт работает в штатном режиме, пока значительных задержек нет, все расчищается“, - рассказали в аэропорту.

В аэропорту Борисполь корреспонденту УНН сообщили, что небольшие задержки - до 15 минут, связанные с обработкой судов, наблюдаются только на отдельных рейсах.

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“Аэропорт работает в штатном режиме. Ни отмены рейсов не было“, - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

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