Аэропорты Киева работают в штатном режиме, несмотря на непогоду
Несмотря на снежные заносы аэропорты города Киева работают в штатном режиме, значительных задержек рейсов не было.
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Об этом корреспонденту УНН сообщили в авиасправке аэропорта Киев (Жуляны), а также в пресс-службе аэропорта Борисполь.
В частности, в справке аэропорта Киев рассказали, что сейчас рейсы прибывают и вылетают вовремя - небольшие задержки прибытия наблюдаются лишь по вине авиакомпаний.
“Аэропорт работает в штатном режиме, пока значительных задержек нет, все расчищается“, - рассказали в аэропорту.
В аэропорту Борисполь корреспонденту УНН сообщили, что небольшие задержки - до 15 минут, связанные с обработкой судов, наблюдаются только на отдельных рейсах.
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“Аэропорт работает в штатном режиме. Ни отмены рейсов не было“, - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
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