Из-за снегопада и часа пик движение в центре Киева парализовано

Остановилось движение по улицам Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, улицам Саксаганского, Телиги, проспекту Бандеры.

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Из-за снегопада в час пик в Киеве образовались 10-бальные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает УНИАН.

Больше всего затруднено движение в центре Киева - по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицах Саксаганского и Жилянской, бульварах Леси Украинский и Дружбы народов.

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Стоят авто также на улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста. В Голосеевском районе парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту.

Центр столицы сковали пробки, как и утром УНИАН

Затруднено движение в обе стороны по Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы.

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Медленно передвигаются автомобили и по самому проспекту, почти парализовано движение на участке от станции метро “Шулявская“ до “Берестейской“.

Напомним, днем дороги в Киеве уже парализовало 9-бальными пробками из-за сильного снегопада.