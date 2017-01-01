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Из-за снегопада и часа пик движение в центре Киева парализовано

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Остановилось движение по улицам Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, улицам Саксаганского, Телиги, проспекту Бандеры.
В Киеве пробки достигли 10 балов
В Киеве пробки достигли 10 балов
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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Из-за снегопада в час пик в Киеве образовались 10-бальные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает УНИАН. 

Больше всего затруднено движение в центре Киева - по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицах Саксаганского и Жилянской, бульварах Леси Украинский и Дружбы народов. 

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Стоят авто также на улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста. В Голосеевском районе парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту. 

Центр столицы сковали пробки, как и утром
Центр столицы сковали пробки, как и утром
УНИАН

Затруднено движение в обе стороны по Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы. 

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Медленно передвигаются автомобили и по самому проспекту, почти парализовано движение на участке от станции метро “Шулявская“ до “Берестейской“.

Напомним, днем дороги в Киеве уже парализовало 9-бальными пробками из-за сильного снегопада.

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Теги: пробки, Киев, авто, дороги, 10 балов
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