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В Киеве пассажиры толкают троллейбус

Комментариев: 1
На видео попал момент, когда в Киеве пассажиры толкали троллейбус. Такую необычную картину наблюдали возле железнодорожного вокзала.

В Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус. Соответствующее видео опубликовало в среду, 23 января, сообщество Киев Оперативный в Facebook.

В частности, указано, что за такой необычной картиной можно было наблюдать возле железнодорожного вокзала.

"Веселье" на одном из подъемов Соломы, недалеко от ж/д вокзала", - говорится в описании к видеоролику.

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Теги: Киев, снегопады, видео, пассажиры, снегопад, троллейбус, непогода, снегопад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    23.01.2019, 20:12
Оценка:  -2
ANDREICH
раз клоундтчтко не почистив сниг хто штовхав произд безкоштовно
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