В Киеве пассажиры толкают троллейбус

На видео попал момент, когда в Киеве пассажиры толкали троллейбус. Такую необычную картину наблюдали возле железнодорожного вокзала.

В Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус. Соответствующее видео опубликовало в среду, 23 января, сообщество Киев Оперативный в Facebook.

В частности, указано, что за такой необычной картиной можно было наблюдать возле железнодорожного вокзала.

"Веселье" на одном из подъемов Соломы, недалеко от ж/д вокзала", - говорится в описании к видеоролику.

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