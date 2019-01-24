В Киеве пьяный водитель протаранил авто и пытался скрыться

Нарушителя догнали и остановили свидетели аварии. Анализ на драгере показал, что количество алкоголя в его крови в несколько раз выше допустимого.

На Жулянском мосту в Киеве Volkswagen Passat протаранил едущий спереди Suzuki Grand Vitara и попытался скрыться с места происшествия. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Информатор.

Авария случилась накануне около 21:00.

Пассажирка Suzuki Виктория рассказала, что они с мужем, который управлял автомобилем, ехали по Большой Окружной дороге в сторону проспекта Леся Курбаса. Внезапно сзади в них въехал Volkswagen Passat, после чего водитель "немца" сразу начал уезжать с места происшествия.

Свидетели, которые ехали параллельно и видели аварию, догнали нарушителя по адресу улица Николая Трублаини, 2а, остановили его и забрали ключи от автомобиля. У водителя Passat были явные признаки алкогольного опьянения, но он смело согласился пройти тест на драгере. Правоохранители обнаружили 1,66 промилле алкоголя в крови злоумышленника, что в несколько раз превышает допустимую норму.

У Volkswagen незначительно пострадала передняя часть, а у Suzuki помялась задняя маска автомобиля. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

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Напомним, в среду полиция насчитала более 800 ДТП в Украине из-за снегопада.

Ранее сообщалось, что в Киеве три человека погибли в ДТП. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Голосеевском районе.

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