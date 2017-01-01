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Возобновлен пропуск авто в Киев и Кропивницкий

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Для предотвращения осложнения дорожного движения в течение суток вводились временные ограничения на движение.
Сейчас полностью сняты все ограничения
Сейчас полностью сняты все ограничения
golos.ua

Введенные за непогоды ограничения на въезд транспорта в Кропивницкий сняли, движение для всех видов транспорта открыто и в Киев. 

Об этом сообщается в данных Укравтодора.

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“Сейчас движение транспорта восстановлено во всех областях. Въезд в город Кропивницкий для всех видов транспорта открыт. Въезд в город Киев для всех видов транспорта открыт“, - говорится в сообщении.

В Укравтодоре напомнили, что для предотвращения осложнения дорожного движения в течение суток вводились временные ограничения на движение большегрузных транспортных средств на дорогах государственного значения в 7 областях.

“Сейчас полностью сняты все ограничения и возобновлено движение транспорта в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях“, - указали в ведомстве.

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Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями было задействовано в работе около 1500 единиц техники и более 2000 сотрудников.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев об ухудшении погодных условий. Отмечается, что явления соответствуют “желтом“ уровню опасности. 

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Теги: непогода, движение, авто, машина, транспорт
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