Полиция назвала самый опасный район столицы

Краж в столице произошло значительно меньше, чем в 2017 году.

В течение 2018 в Киеве значительно уменьшилось общее количество преступлений, однако ситуация в столице отличается в зависимости от района.

Об этом свидетельствуют статистические данные полиции Киева по 2018.

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Так, среди совершенных преступлений традиционно лидируют кражи. Их за год произошло более 25 000, что значительно меньше, чем в 2017 году. Воровать стали меньше в большинстве районов столицы, но особенно ощутимо уменьшилось количество преступлений на Троещине.

В Деснянском районе краж зафиксировано вдвое меньше. Обнадеживающие показатели у этого спального района и по другим видам преступлений, хотя среди местных жителей он имеет не лучшую репутацию. Например, количество разбойных нападений здесь уменьшилась втрое, а случаев мошенничества стало меньше в два раза. При этом в Деснянском районе возросло количество убийств.

Печерский район - единственный, где в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования. Разбоев здесь произошло втрое меньше, чем в 2017 году.

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Наиболее опасным, по данным полиции, в 2018 году стал Соломенский район. За год здесь произошло более 4000 краж, что на одну тысячу больше, чем в предыдущем году. Также здесь произошло больше ограблений, случаев хулиганства и разбойных нападений. Впрочем, стоит отметить, что в Соломенском районе проживает больше всего людей. К тому же, здесь находится два вокзала, которые часто являются местом совершения преступлений.

Наибольшее количество мошенничеств было зафиксировано в Шевченковском районе, а краж - в Дарницком.

Наиболее опасным, по данным полиции, в 2018 году стал Соломенский район kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось, также в августе была обнародована статистика по квартирным кражам в разных районах Киева.