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Полиция назвала самый опасный район столицы

Комментариев: 4
Краж в столице произошло значительно меньше, чем в 2017 году.
Наибольшее количество мошенничеств было зафиксировано в Шевченковском районе
Наибольшее количество мошенничеств было зафиксировано в Шевченковском районе
kyiv.npu.gov.ua

В течение 2018 в Киеве значительно уменьшилось общее количество преступлений, однако ситуация в столице отличается в зависимости от района.

Об этом свидетельствуют статистические данные полиции Киева по 2018.

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Так, среди совершенных преступлений традиционно лидируют кражи. Их за год произошло более 25 000, что значительно меньше, чем в 2017 году. Воровать стали меньше в большинстве районов столицы, но особенно ощутимо уменьшилось количество преступлений на Троещине.

В Деснянском районе краж зафиксировано вдвое меньше. Обнадеживающие показатели у этого спального района и по другим видам преступлений, хотя среди местных жителей он имеет не лучшую репутацию. Например, количество разбойных нападений здесь уменьшилась втрое, а случаев мошенничества стало меньше в два раза. При этом в Деснянском районе возросло количество убийств.

Печерский район - единственный, где в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования. Разбоев здесь произошло втрое меньше, чем в 2017 году.

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Наиболее опасным, по данным полиции, в 2018 году стал Соломенский район. За год здесь произошло более 4000 краж, что на одну тысячу больше, чем в предыдущем году. Также здесь произошло больше ограблений, случаев хулиганства и разбойных нападений. Впрочем, стоит отметить, что в Соломенском районе проживает больше всего людей. К тому же, здесь находится два вокзала, которые часто являются местом совершения преступлений.

Наибольшее количество мошенничеств было зафиксировано в Шевченковском районе, а краж - в Дарницком.

Наиболее опасным, по данным полиции, в 2018 году стал Соломенский район
Наиболее опасным, по данным полиции, в 2018 году стал Соломенский район
kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось, также в августе была обнародована статистика по квартирным кражам в разных районах Киева.

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Теги: кражи, преступления, Киев
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Комментариев (5)
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СухарьОК    24.01.2019, 13:45
Оценка:  -1
СухарьОК
.зато порох грабит народ по полной.......
Хитрый-Лис    24.01.2019, 14:36
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Часы Патриарха Кирилла стоят около 30 тыс. евро молися дальше сектанту без ТОМОСА
Катилин    24.01.2019, 14:40
Оценка:  0
Катилин
В 1488г., еще не было такого понятия как ТОМОС, его придумали относительно недавно для сектантов.
КимЧенПых    24.01.2019, 13:36
Оценка:  +1
КимЧенПых
"Печерский район - единственный, где в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования."
копчики наверное забыли как в 100 метрах от АП чувака резали
//news.bigmir.net/ukraine/181628 0-Ubijstvo-biznesmena-na-Pechersk e--prestupnik-pojman
Катилин    24.01.2019, 13:48
Оценка:  +1
Катилин
То наверное сепар был, так что не считается=))
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