Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО боксера вернули в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о безальтернативной мере пресечения. Боксера взяли под стражу в зале суда.

Василий Хмелюк был убит в Киеве 3 января strana.ua

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Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу подозреваемого в убийстве сотрудника УГО в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

Кроме того, суд согласился отменить возможность внесения залога для подозреваемого, отметила она.

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“Киевский апелляционный суд удовлетворил отменил постановление Печерского райсуда столицы и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей“, - говорит Максимец.

После оглашения решения суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.

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Ранее Печерский суд Киева вынес решение о заключении подозреваемого боксера под стражу с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч грн, такой залог был внесен. Прокуратура обжаловала решение суда.

Напомним, убийство сотрудника УГО Василия Хмелюка произошло 3 января на территории ЖК “Французский квартал“. Между ним и боксером произошла ссора, в результате которой мужчина получил удар кулаком в лицо. В результаты полученных повреждений он скончался.