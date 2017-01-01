В Киеве задержали банду домушников-гастролеров

Ворами оказались жители Одесской области.

В Киеве оперативники задержали группу квартирных воров из Одесской области.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции столицы.

Читай также: В Киеве банда “домушников“ на авто сбила патрульных и протаранила 10 машин

В полицию Шевченковского районе обратился мужчина и сообщил, что в квартиру его соседа на проспекте Победы пытаются попасть неизвестные. По адресу выехали полицейские и увидели человека, выпрыгнувшего из окна, еще один выходил из дверей. Обоих злоумышленников задержали с похищенными вещами.

От преступников правоохранители узнали, что у них есть сообщники. Была устроена засада и задержаны еще двое мужчин в съемной квартире на проспекте Победы. Ворами оказались жители Одесской области, ранее они были судимы за совершение квартирных краж, грабежей и разбоев.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовное кодекса Украины. Санкция статьи предполагает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в ноябре, под Киевом воры-домушники брали с собой “на дело“ 4-летнюю дочь.