В Киеве водитель маршрутки до смерти забил коллегу

В ходе застолья между водителями возник конфликт, который вскоре перерос в драку.

Трагедия случилась в одном из общежитий столицы kyiv.npu.gov.ua

В одном из общежитий Киева пьяный водитель маршрутки избил до смерти коллегу. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что в день трагедии мужчины распивали алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Конфликт перерос в драку в общем коридоре.

"Успокоившись через некоторое время, участники драки легли спать, а утром один обнаружил другого мертвым и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой травмы живота.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого - он бродил по дворам района. 31-летнего уроженца Кировоградской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Кузьмин.

Возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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