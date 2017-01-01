Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве водитель маршрутки до смерти забил коллегу

Комментариев: 0
В ходе застолья между водителями возник конфликт, который вскоре перерос в драку.
Трагедия случилась в одном из общежитий столицы
Трагедия случилась в одном из общежитий столицы
kyiv.npu.gov.ua

В одном из общежитий Киева пьяный водитель маршрутки избил до смерти коллегу. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что в день трагедии мужчины распивали алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Конфликт перерос в драку в общем коридоре. 

"Успокоившись через некоторое время, участники драки легли спать, а утром один обнаружил другого мертвым и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой травмы живота.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого - он бродил по дворам района. 31-летнего уроженца Кировоградской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Кузьмин.

Возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

 

 

Ранее в Харькове гражданин Ирака до смерти забил 83-летнего соседа.

Также сообщалось, что в Винницкой области мужчина забил до смерти годовалого пасынка из-за того, что мальчик плакал.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, Киев, смерть, видео, фото, убийство, водитель, маршрутка, общежитие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь