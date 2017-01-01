Киевавтодор показал, как колоннами убирает снег

В Киевавтодоре продемонстрировали, как коммунальная техника ночью колоннами расчищает столичные дороги от снега.

В Киевавтодоре показали, как ночью колоннами убирают снег на дорогах столицы. Соответствующее видео опубликовал в четверг, 24 января, генеральный директор КК Киевавтодор Александр Густелев в Facebook.

"Ночь - лучшее время для работы коммунальных служб. Количество транспорта на дорогах минимальное. Снег прекратился. К сожалению, немного мешают хаотично припаркованные авто... Работа колоннами наиболее эффективна", - написал чиновник в соцсети.

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