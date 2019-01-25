В Киеве за два дня демонтировали незаконный рынок
В Киеве работники КП Киевблагоустройство демонтировали ряд киосков по адресу ул. Милютенко, 34. Всего снесли 14 временных сооружений, которые местные жители называли рынком.
Об этом сообщает Budport.
Читай также: В Киеве снесли гигантский МАФ-хостел
“Два дня ушло на демонтаж большого ряда незаконных временных сооружений, на Милютенко, 34. Итого – где-то до 14 сооружений. Все они объединены в тамошний рынок в духе 90-х“, – сказал и.о. директора КП Андрей Андреев.
Ранее сообщалось, что в течение 2018 года в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
“Это вдвое больше, чем в прошлом году – за 2017 год демонтировали 8604 конструкции. Для сравнения, в 2016 году демонтировано 5034 рекламные конструкции, в 2015 – 3813, в 2014 – 1067. Цифры, ну и, конечно же, изменения во внешнем виде нашего города, говорят сами за себя. Хотел отдельно поблагодарить социально ответственных представителей бизнеса, ведь из всех демонтированных рекламных средств в этом году, более половины были убраны самими же владельцами –10285“, – сказал Мондриевский.
Как сообщалось, в июле коммунальщики снесли МАФы рядом с метро Левобережная.
На этом рынке всегда была домашняя молочка, овощи, фрукты, мясо, рыба - очень удобно. Фора хоть и цивильная, но продукты и рядом не стояли!У НАС все для людей. Кличко! Если не будет альтернативы-тебе жирный минус!