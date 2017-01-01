В Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши

Поляки перед инцидентом заключили контракт и получили аванс.

Злоумышленники избили иностранцев и распылили им в лицо газ depositphotos.com

В Киеве жертвой разбойного нападения стали граждане Польши, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Читай также: Грабители сумками выносили добро из ювелирки в Кривом Роге

Известно, что граждане Польши занимаются производством обуви. Они прибыли на бизнес-форум, который проходил в Международном выставочном центре Киева. Там они успешно заключили несколько контрактов и получили аванс в размере 50 тысяч долларов. Когда предприниматели возвращались к своему автомобилю на них напали двое неизвестных в масках. Злоумышленники избили иностранцев и распылили им в лицо газ. После этого нападавшие забрали сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 187 УК (Разбой).

Как сообщалось 14 января, в Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице.