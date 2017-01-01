Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши

Комментариев: 0
Поляки перед инцидентом заключили контракт и получили аванс.
Злоумышленники избили иностранцев и распылили им в лицо газ
Злоумышленники избили иностранцев и распылили им в лицо газ
depositphotos.com

В Киеве жертвой разбойного нападения стали граждане Польши, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Читай также: Грабители сумками выносили добро из ювелирки в Кривом Роге

Известно, что граждане Польши занимаются производством обуви. Они прибыли на бизнес-форум, который проходил в Международном выставочном центре Киева. Там они успешно заключили несколько контрактов и получили аванс в размере 50 тысяч долларов. Когда предприниматели возвращались к своему автомобилю на них напали двое неизвестных в масках. Злоумышленники избили иностранцев и распылили им в лицо газ. После этого нападавшие забрали сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 187 УК (Разбой).

Как сообщалось 14 января, в Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице.

Поделись:
Теги: ограбление, поляки, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь