КГГА: За пять лет на территории Киева был демонтирован 13014 нелегальных киосков

За последние пять лет, начиная с 2014 года, на территории Киева демонтировано 13 014 незаконно установленных элементов благоустройства. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий аналогичный период, когда демонтировали 7773 элемента. Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

"Прежде всего демонтируются временные сооружения, установленные без соответствующей документации (соответственно, хозяева которых не платят налоги), на главных коммуникациях (красных линиях) и те, что воруют электроэнергию у жилых зданий. Так, на месте стихийных торговых точек возле станций метро Контрактовая площадь и Политехнический институт оснащены зеленые зоны для отдыха. Также освобождены от хаотических киосков территории возле станций метро Тараса Шевченко, Минская и еще много других мест", - отметил Тарас.

Ежедневно на территории Киева продолжаются демонтажные работы неэстетичных ржавых киосков. Все временные сооружения размещают в соответствии с Комплексной схемой размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности. Эта схема разработана с учетом строительных, санитарно-гигиенических норм, а также существующих градостроительных ограничений, требований по охране окружающей природной среды и рационального использования территорий, охраны историко-культурного наследия, а также земельно-хозяйственного устройства.

В частности, предусмотрены современные павильоны единого архитектурного типа с размещением информации о владельце (пользователе), названия продукции и/или услуг. Сведения о товаре представлены в виде цветной полосы в верхней части временного сооружения: продажа печатных СМИ - красный цвет полосы, продажа продуктов и товаров широкого потребления - синий, цветы и другие непродовольственные товары - зеленый, заведения быстрого питания - оранжевый, общественные туалеты - желтый, шиномонтаж - фиолетовый, продажа табачных и алкогольных изделий - голубой, предоставление населению бытовых услуг - розовый, пункты приема вторичного сырья - белый.

По словам Тараса Панчия, установлению современных временных сооружений предшествует выигрыш в прозрачных общегородских торгах. В Соломенском и Печерском районах уже проведены торги, продолжается процесс разработки проектной документации в Шевченковском районе.

"Поэтому после завершения всех процедур и объявления результатов торгов все временные сооружения на территории Киева будут расположены по Комплексной схеме. Сегодня в столице размещено 6910 временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, из которых 5163 имеют разрешительную документацию и платят налоги в городской бюджет и 1747 объектов, которые ждут своей очереди на визит демонтажной бригады", - заверил Тарас.