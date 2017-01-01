Пробки наблюдаются, в частности, на бульваре Тараса Шевченко и Дружбы народов, Саксаганского, бульваре Леси Украинки.

В Киеве вечером в пятницу, 25 января, образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Непростая ситуация в центре города - пробки сковали улицу Крещатик, Михайловскую, бульвар Тараса Шевченко и Дружбы народов, Владимирскую, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Большую Васильковскую, Саксаганского, Большую Житомирскую, Михаила Коцюбинского, бульвар Леси Украинки.

Кроме этого, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Олеся Гончара, Ивана Франко, улице Шелковичной, Институтский, Бассейной, Павла Скоропадского, Мечникова, Антоновича, Евгения Коновальца.

Также сложно проехать на Набережном шоссе, Парковой дороге, улице Ивана Мазепы, Панаса Мирного, Симона Петлюры, Бориса Гринченко.

Также движение осложнено на улице Раисы Окипной, Хоткевича, Днепровской набережной, улице Григория Ващенко, Заречной, Здолбуновской, Анны Ахматовой.

Максимальный уровень заторов на Большой Окружной из-за аварий.

Cмотрите фотогалерею: Центр Киева стоит в пробках

Ранее сообщалось о большом заторе в столице на улице Гетьмана.

Напомним, на этих выходных в Киеве частично перекроют для автомобилей улицу Крещатик.

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