В Киеве такси столкнулось с автобусом

В результате аварии пострадал пассажир такси. Его госпитализировали в больницу.

В Киеве на проспекте Павла Тычины в субботу, 26 января, автомобиль Hyundai Accent службы такси Uber влетел в автобус Богдан, пострадал один человек. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась около 05:20.

Как рассказал водитель Hyundai, он ехал по проспекте Тычины в сторону Днепровской набережной и вез мужчину по адресу, который был указан в заказе. Уже на подъезде к конечной точке авто врезалось в припаркованный у обочины автобус.

В результате аварии пострадал пассажир Uber, его госпитализировали в больницу. Водитель такси отметил, что машину занесло на дороге, он ехал по нерасчищенной части дороги. После чего мужчина потерял управление и врезался в автобус.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

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Ранее в Киеве произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Skoda Fabia службы такси Uber. Пострадал ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. Пострадали два человека.

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