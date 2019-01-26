В Киеве рыбак провалился под лед
В Киеве на Днепре под лед провалился и утонул рыбак. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Киеве.
По данным ведомства, 26 января в 10:33 в оперативно-координационный центр поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что на р. Днепр на расстоянии 50 м от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе, под лед провалился рыбак.
"На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины без признаков жизни. По словам очевидцев, мужчине хотели помочь случайные прохожие, однако, через тонкий лед не удалось подобраться к месту провала", - говорится в сообщении.
Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.
Ранее в Черкассах на реке Днепр под лед провалились двое парней, спасти одного не удалось.
На Киевском водохранилище снегоход провалился под лед, есть жертвы
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet