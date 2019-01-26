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В Киеве рыбак провалился под лед

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В Дарницком районе столицы на реке Днепр под лед провалился мужчина. Утонувший был рыбаком.
Рыбаки
Рыбаки
rk.karelia.ru

В Киеве на Днепре под лед провалился и утонул рыбак. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Киеве.

По данным ведомства, 26 января в 10:33 в оперативно-координационный центр поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что на р. Днепр на расстоянии 50 м от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе, под лед провалился рыбак.

"На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины без признаков жизни. По словам очевидцев, мужчине хотели помочь случайные прохожие, однако, через тонкий лед не удалось подобраться к месту провала", - говорится в сообщении.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.

Ранее в Черкассах на реке Днепр под лед провалились двое парней, спасти одного не удалось.

На Киевском водохранилище снегоход провалился под лед, есть жертвы

 

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Теги: Киев, смерть, рыбаки, Днепр, лед, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    26.01.2019, 20:22
Оценка:  0
Ukraineslava
рыба осталась довольна
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