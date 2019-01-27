В центре Киева толпа подростков жестоко избила мужчину

Возле Арена Сити компания молодежи ногами добивала лежачего мужчину.

Все нападавшие с места события сбежали Скриншот из видео

В центре Киева возле торгового центра Арена Сити неизвестные подростки жестоко избили мужчину, который упал на асфальт.

Об этом сообщил Киев оперативный на странице в Facebook.

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Причины такого поведения пока неизвестны. По данным свидетелей нападавшие говорили: “Мы - чеченцы, вы не знаете с кем связались“. Свидетели произошедшего вызвали скорую и полицию.

На видео зафиксировано, как подростки наносят удары по телу мужчины, который лежит на тротуаре. Также видно, что продолжению избиения пытается помешать старушка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Как сообщалось 16 января, в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину в метро без видимой на то причины.

Позже их нашли и заставили извиниться на камеру.