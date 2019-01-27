В Киеве начался марш ко Дню героев Крут
В центре Киева возле метро Арсенальная активисты националистических общественных организаций собрались для проведения марша в честь Дня героев Крут.
Об этом сообщает LB.ua.
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“Перед шествием возле станции метро Арсенальная состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе Арсенал. Участники марша с факелами, флагами, транспарантами пройдут от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут“, - говорится в сообщении.
Организаторами акции выступили националистические организации - С14, Правый сектор, ВО Свобода.
Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.
Как сообщалось, 22 января 2019 года исполнилось 100 лет Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, который также часто называют “Акт Злуки“.