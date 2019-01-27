В Киеве начался марш ко Дню героев Крут

Организаторами акции выступили националистические организации.

В этом году отмечают столетие боя под Крутами

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В центре Киева возле метро Арсенальная активисты националистических общественных организаций собрались для проведения марша в честь Дня героев Крут.

Об этом сообщает LB.ua.

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“Перед шествием возле станции метро Арсенальная состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе Арсенал. Участники марша с факелами, флагами, транспарантами пройдут от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут“, - говорится в сообщении.

Организаторами акции выступили националистические организации - С14, Правый сектор, ВО Свобода.

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Как сообщалось, 22 января 2019 года исполнилось 100 лет Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, который также часто называют “Акт Злуки“.