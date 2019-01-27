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В Киеве прошел марш ко Дню героев Крут

Комментариев: 14
Организаторами акции выступили националистические организации.
В Киеве прошел марш ко Дню героев Крут
© Александр Рудоманов
Фото 1/6
  • В этом году отмечают столетие боя под Крутами
  • В этом году отмечают столетие боя под Крутами
  • В этом году отмечают столетие боя под Крутами
  • В этом году отмечают столетие боя под Крутами
  • В этом году отмечают столетие боя под Крутами
  • В этом году отмечают столетие боя под Крутами
В Киеве прошел марш ко Дню героев Крут
В этом году отмечают столетие боя под Крутами
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В центре Киева возле метро Арсенальная активисты националистических общественных организаций собрались для проведения марша в честь Дня героев Крут.

Об этом сообщает LB.ua.

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“Перед шествием возле станции метро Арсенальная состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе Арсенал. Участники марша с факелами, флагами, транспарантами пройдут от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут“, - говорится в сообщении.

Организаторами акции выступили националистические организации - С14, Правый сектор, ВО Свобода. 

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Как сообщалось, 22 января 2019 года исполнилось 100 лет Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, который также часто называют “Акт Злуки“.

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Теги: Киев, герои Крут
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Комментариев (14)
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степовик    27.01.2019, 20:54
Оценка:  +2
степовик
Казаки Фрипульястана вновь перфомансы чудят
COZEL    27.01.2019, 20:17
Оценка:  +5
COZEL
Бросили не обученных на смерть, а сами в тылу , жрали пили и ржали над ними и это же повторяется с моряками в Керченском проливе. А сюжет со старперами напоминет отрывки из Собачьего сердца )))
Da-Gabon    27.01.2019, 19:30
Оценка:  +3
Da-Gabon
Что-то студенты воссоздающие бой плохо выглядят. Лет под 70. Или это выжившие герои?
Шандор    27.01.2019, 18:57
Оценка:  -6
Шандор
Но у кацапов всё равно смешнее.
DARTOV    27.01.2019, 18:56
Оценка:  +5
DARTOV
Ну хоть бы раз правосеки, С-14 и другие ярые националисты устроили марши против диких цен на коммуналку. Так нет, они ж проплаченные, они ж провладни. Противно....
Хулиганка*    27.01.2019, 18:46
Оценка:  +6
Хулиганка*
а у новоназначенных хероев есть хоть одна победа???
я не имею в виду этих несчастных студентов, которых сдали их вожди типа Сеньки Кулявлоба...а всех остальных новоназначенных?
Фарбио    27.01.2019, 17:55
Оценка:  +3
Фарбио
Тоже мне герои.
Coюзник    27.01.2019, 18:04
Оценка:  -6
Coюзник
Для кого как ... для тебя герои палачи из НКВД и ГУЛАГов. Для Украины студенты погибшие защищая страну от захватчиков
Фарбио    27.01.2019, 18:32
Оценка:  +5
Фарбио
Словоблудие.
Coюзник    27.01.2019, 19:29
Оценка:  -3
Coюзник
Т.е. словоблудие??? Тебя не смущает что твои герои уничтожили милионы не виновных людей???
Фарбио    27.01.2019, 19:39
Оценка:  +2
Фарбио
Сиксилион.
степовик    27.01.2019, 20:59
Оценка:  0
степовик
Далеко не все казаки-украинцы поддерживали Скоропадского, Махна и Петлюру как далеко не все поддерживали Ленина, Сталина и Бандеру. Многие просто жили, трудились и действовали по ситуации. Украинская Держава в 20 веке прошло долгий путь. Вспоминая о героях Крут вспомним и о казаках-червонцах
степовик    27.01.2019, 21:01
Оценка:  0
степовик
Брат прадеда служивший в казаках-червонцах в 24 года погиб. О нем в семье потом вспоминали так - он погиб за советскую власть да не за такую (голодоморы, репрессии). Вот и погибших под Крутами нужно вспоминать такими как они были. По разным причинам там хлопцы оказались. Царство им небесное
Coюзник    27.01.2019, 20:06
Оценка:  -4
Coюзник
Так какие идиалы ты отстаиваешь если для тебя все "словоблудие"???
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