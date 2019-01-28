В Киеве на улице неизвестный выстрелил мужчине в голову

Инцидент произошел на улице Петра Запорожца.

В Днепровском районе Киева на улице Петра Запорожца вечером 27 января рядом с продуктовым магазином неизвестные выстрелили мужчине в голову по неизвестным причинам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию столицы.

Читай также: В одесском кафе устроили стрельбу: Трое раненых

“По словам очевидцев, пострадавший стоял рядом с помещением магазина, когда мимо проходили трое неизвестных мужчин. Один из прохожих остановился и внезапно выстрелил в мужчину, который стоял. После этого все трое быстро исчезли в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован с огнестрельным проникающим ранением в голову. Состояние мужчины тяжелое.

Сейчас полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления, устанавливает круг причастных лиц. Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.

Как сообщалось 27 января, россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска.