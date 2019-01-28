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В Киеве на улице неизвестный выстрелил мужчине в голову

Комментариев: 2
Инцидент произошел на улице Петра Запорожца.
Состояние пострадавшего тяжелое
Состояние пострадавшего тяжелое
depositphotos.com

В Днепровском районе Киева на улице Петра Запорожца вечером 27 января рядом с продуктовым магазином неизвестные выстрелили мужчине в голову по неизвестным причинам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию столицы.

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“По словам очевидцев, пострадавший стоял рядом с помещением магазина, когда мимо проходили трое неизвестных мужчин. Один из прохожих остановился и внезапно выстрелил в мужчину, который стоял. После этого все трое быстро исчезли в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован с огнестрельным проникающим ранением в голову. Состояние мужчины тяжелое.

Сейчас полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления, устанавливает круг причастных лиц. Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.

Как сообщалось 27 января, россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска.

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Теги: стрельба, Киев
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Комментариев (2)
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designandrey65    28.01.2019, 11:43
Оценка:  +5
designandrey65
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СухарьОК    28.01.2019, 11:24
Оценка:  -8
СухарьОК
Ааааа,это где бабу не поделили.
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