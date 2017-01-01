В Киеве от гололеда за выходные пострадали 112 человек - СМИ

За выходные в Киеве от гололеда пострадали 112 человек. Еще пять человек получили переохлаждение, а один человек - обморожение.

В Киеве за два дня от гололеда пострадали более сотни человек Сайт міста Києва

В течение прошедших выходных в Киеве в результате гололеда пострадали 112 человек. Об этом в понедельник, 28 января, заявила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает УНН.

"За 26 января пострадали (от гололеда - ред.) 57 взрослых, за 27 января - 55 взрослых", - говорится в сообщении.

По данным представительницы городской власти, за выходные детей среди пострадавших от гололеда в столице нет.

"За 27 января три человека получили переохлаждение, а один человек - обморожение. За 26 января двое получили переохлаждение, пострадавших от обморожения нет", - доложила Вишневская.

Известно также, что с начала ухудшения погодных условий, 14 ноября 2018 года, всего от гололеда в Киеве травмировались 5485 человек, из них 471 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Киеве за два месяца из-за гололедицы пострадали более 3500 тысяч человек.

Напомним, каждый год около 97,5 тысячи украинцев получают травмы в результате падения.

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