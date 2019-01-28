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Виталий Кличко госпитализирован с обострением старой травмы спины

Комментариев: 3
Виталий Кличко госпитализирован с обострением старой травмы спины

Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим, мэр отложил рабочий визит в Осло.Напомним, Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а украинец перенес операцию.

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Комментариев (3)
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МаксимУм    28.01.2019, 22:33
Оценка:  -1
МаксимУм
Голодёд?
Boxerogos    28.01.2019, 22:26
Оценка:  0
Boxerogos
Саркомы тебе,двухметровый дебил!
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 22:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Видимо киевляне, которые травмировались в эту зиму, искренне пожелали Виталику здоровья и долголетия.
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