Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева перекроют движение транспорта

Комментариев: 2
Вечером во вторник, 29 января, по столичным улицам пройдет факельное шествие в честь Героев Крут.
Факельное шествие в честь героев Крут
Факельное шествие в честь героев Крут
facebook.com/svoboda.ua

В центре Киева в связи с факельным шествием в честь Героев Крут ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничения будут длиться с 17:30 до 19:30 вторника, 29 января.

Читай также: Непогода в США заблокировала трассы и аэропорт

В частности, перекрытие трафика будет организовано по маршруту: памятник Героям Крут (Львовская площадь) - ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. М. Грушевского - станция метро Арсенальная - аллея Героев Крут - Аскольдова могила.

Напомним, в Киеве на Южном мосту  25 января в связи с ремонтными работами частично ограничивали движение транспорта.  

Сражение киевских курсантов и студентов с большевистской армией состоялось 16 (29) января 1918 года у железнодорожной станции Круты вблизи поселка Круты и села Памятное, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. По данным украинских источников, бой между подразделениями Красной армии в составе порядка четырех тысяч человек и отрядом из киевских курсантов и казаков Свободного казачества общей численностью около 400 человек длился пять часов. Защитникам Крут ценой огромных потерь удалось приостановить наступление противника отступить, разрушив за собой пути и мосты. Возобновить наступление на Киев Красной армии удалось лишь через несколько дней, причем без задействования железной дороги – пришлось привлечь реквизированные крестьянские телеги. Эта задержка позволила украинской делегации заключить Брест-Литовский мирный договор.

Поделись:
Теги: Киев, КГГА, Круты, Дорожное движение, бой под Крутами, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
КимЧенПых    29.01.2019, 16:45
Оценка:  0
КимЧенПых
опять фекальные шествия.
непонятно почему именно Киев?
Весь флешмоб происходил в селе Круты Неженского районе Черниговской области в 1918 году.
atos    29.01.2019, 16:24
Оценка:  0
atos
Дешёвые клоуны идите дороги делать и снег убирать, будут любой куйнёй заниматься, но только не делом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь