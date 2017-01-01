В Киеве проходит факельное шествие в память о бое под Крутами. Сейчас марш дошел до Михайловской площади.

В Киеве вечером во вторник, 29 января, проходит факельное шествие в память о бое под Крутами. Об этом сообщают Вести.

Указано, что на Львовской площади собрались около 500 человек, чтобы пройти маршем по улицам столицы.

Как сообщается, за правопорядком на месте следят несколько десятков полицейских. Также присутствуют представители Красного креста.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве проходит марш в память Героев Крут

Около 19:10 марш дошел до Михайловской площади. По данным издания, к шествию присоединяется все больше людей.

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты вблизи поселка Круты и села Памятное, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, 18 км к востоку от Нежина. Этот бой длился пять часов между четырехтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков Вольного казачества, в целом насчитывавшего около 400 солдат. По современным подсчетам, потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших.

Ранее в Киеве прошло факельное шествие, посвященные годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Перед этим в центре Киева прошло факельное шествие, приуроченное к пятой годовщине разгона Евромайдана.

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