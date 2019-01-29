В Киеве на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку
Вечером в полицию поступило сообщение о возможной угрозе. Пассажиров просят срочно покинуть помещение.
На Центральном железнодорожном вокзале Киева во вторник, 29 января, проводится эвакуация людей. Об этом пишет Информатор.
Отмечается, что около 20:00 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о минировании вокзала.
На место прибыли кинологи и взрывотехники.
Ранее в Киеве неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ Магеллан. Полицейские эвакуировали около 3000 работников и посетителей центра.
Как сообщалось, с 20 января на Центральном железнодорожном вокзале в столице начнет работу Сервисная служба Нацполиции. Полицейские будут заниматься патрулированием помещений вокзала и прилегающей территории.
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