В Киеве на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку

Вечером в полицию поступило сообщение о возможной угрозе. Пассажиров просят срочно покинуть помещение.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева во вторник, 29 января, проводится эвакуация людей. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что около 20:00 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о минировании вокзала.

На место прибыли кинологи и взрывотехники.

Ранее в Киеве неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ Магеллан. Полицейские эвакуировали около 3000 работников и посетителей центра.

Как сообщалось, с 20 января на Центральном железнодорожном вокзале в столице начнет работу Сервисная служба Нацполиции. Полицейские будут заниматься патрулированием помещений вокзала и прилегающей территории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet