В Борисполе задержали вылет 22 рейсов
Авиакомпания МАУ задержала на 1-2 часа 22 авиарейса в Борисполе из-за сбоя в заправке самолетов топливом.
В аэропорту Борисполь во вторник вечером, 29 января, на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании Международные авиалинии Украины.
В МАУ задержки объяснили сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.
Отмечается, что компания-поставщик авиационного топлива причиной приостановки заправки назвала свой конфликт с Государственной фискальной службой Украины, связанный с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, введенным новыми положениями Налогового кодекса с 1 января 2019 года.
"Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки топлива в аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении МАУ.
Авиакомпания предоставила поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС.
Напомним, ранее в Борисполе у самолета отказали тормоза, также иностранец напал на пограничника.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент