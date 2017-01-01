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В Борисполе задержали вылет 22 рейсов

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Авиакомпания МАУ задержала на 1-2 часа 22 авиарейса в Борисполе из-за сбоя в заправке самолетов топливом.
В Борисполе задержали 22 авиарейса
В Борисполе задержали 22 авиарейса
facebook.com/airportboryspil
 
В аэропорту Борисполь во вторник вечером, 29 января, на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании Международные авиалинии Украины.
 
В МАУ задержки объяснили сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.
 
Отмечается, что компания-поставщик авиационного топлива причиной приостановки заправки назвала свой конфликт с Государственной фискальной службой Украины, связанный с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, введенным новыми положениями Налогового кодекса с 1 января 2019 года.
 
"Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки топлива в аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении МАУ.
 
Авиакомпания предоставила поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС.
 
Напомним, ранее в Борисполе у самолета отказали тормоза, также иностранец напал на пограничника.

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Теги: Борисполь, аэропорт Борисполь, задержка, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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