В Борисполе задержали вылет 22 рейсов

В аэропорту Борисполь во вторник вечером, 29 января, на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании Международные авиалинии Украины.



В МАУ задержки объяснили сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.



Отмечается, что компания-поставщик авиационного топлива причиной приостановки заправки назвала свой конфликт с Государственной фискальной службой Украины, связанный с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, введенным новыми положениями Налогового кодекса с 1 января 2019 года.



"Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки топлива в аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении МАУ.



Авиакомпания предоставила поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС.

