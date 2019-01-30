Расследование: главный источник "приколов" о Кличко – российские медиа

Украинские журналисты провели расследование, согласно которому источником большинства шуток о мэре Киева, чемпионе мира по боксу Виталии Кличко оказались российские СМИ. Результаты расследования опубликовал “Обозреватель“.

“Весной 2018 года американское издание Guardian выпустило статью, посвященную деятельности Пола Манафорта в Украине. В ней в частности рассказывается о том, как по рекомендации американского политтехнолога президент Виктор Янукович в 2011 году уничтожал имидж Юлии Тимошенко, которая была лидером оппозиции и находилась под следствием. Это делалось прививанием ей через социальные сети и средства массовой информации образа зависимой от внешнего влияния антисемитки. Схожие технологии Янукович применял и в отношении еще одного из на тот момент лидеров оппозиции – Виталия Кличко“, – напоминает издание.



Правда, тут, по словам авторов, Янукович зашел с другой стороны, попытавшись выставить оппонента этаким “примитивным, недалеким спортсменом“, по всему интернету распространялись видео с перекрученными и смонтированными словами Виталия.

“Со времен Евромайдана дискредитацией Кличко вплотную занялись уже российские СМИ с привлечением огромной армии пророссийских ботов в соцсетях. Системный анализ интернет-пространства показывает, что 71,7% “приколов“ о киевском мэре распространяют именно российские площадки. И только 28,3% – украинские. Причем наши медийщики не оскорбляют мэра Киева, как это делают российские, а в основном только констатируют факты его оговорок. Например, если россияне пишут “Кличко снова опозорился на весь мир“, то украинцы – “Кличко оговорился“, – отмечает “Обозреватель“.

В то же время, по информации журналистов, некоторые украинские ресурсы активно поддерживают манипуляции российских СМИ в отношении украинцев.

“Так, студия “Квартал 95“ актера Владимира Зеленского, который с недавних пор стал еще и политиком, очень активно работает в формате российской пропаганды, постоянно показывая Кличко в нехарактерной ему манере – глуповатым боксером. В ходе исследования мы выяснили, что 10% всех шуток о Виталии (а это – больше трети в украинском сегменте) генерируется именно “Кварталом“. Однако это можно связать с банальной политической конкуренцией. Вероятное объяснение этого факта – Зеленский собирается работать на том же электоральном поле, что и Кличко. Он также пользуется значительной популярностью среди украинцев, также “родом“ не из политики. И потому, определившись со своим политическим будущим (мы же понимаем, что это было сделано задолго до скандального новогоднего выступления), Зе и его команда вполне могли прибегнуть к очернению главного конкурента“, – констатирует издание.