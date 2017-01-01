В Киеве "заминировали" станцию Майдан Независимости и переход на станцию Крещатик
На данный момент проводится проверка.
Читай также: В Киеве “минировали“ торговый центр
Станция киевского метро Майдан Независимости, а также переход на станцию Крещатик закрыты для проверки правоохранителями.
Об этом сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен в Фейсбуке.
“Станция Майдан Независимости и пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка“, - говорится в сообщении.
Читай также: В киевском метро устанавливают новые турникеты
Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале искали взрывчатку. В полицию поступил анонимный звонок с сообщением о минировании вокзала.