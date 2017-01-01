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В Киеве "заминировали" станцию Майдан Независимости и переход на станцию Крещатик

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На данный момент проводится проверка.
Станция Майдан Незалежности в Киеве
Станция Майдан Незалежности в Киеве
metro.kiev.ua

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Станция киевского метро Майдан Независимости, а также переход на станцию Крещатик закрыты для проверки правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен в Фейсбуке.

“Станция Майдан Независимости и пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка“, - говорится в сообщении.

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Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале искали взрывчатку. В полицию поступил анонимный звонок с сообщением о минировании вокзала.

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Теги: метро, минирование, Киев, столица, станция, полиция
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