Розыск: В Киеве ищут женщину, зверски избившую ребенка
Ребенок сейчас находится в реанимации.
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Полиция Киева объявила в розыск женщину, которая очень жестоко расправилась с ребенком. Днепровское управление полиции столицы сообщает, что ребенок сейчас находится в реанимации.
Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.
“Днепровским УП за совершение тяжкого преступления, связанного с насилием в отношении ребенка (избила ребенка, который сейчас находится в реанимации), разыскивается личность изображенная на фото. Если кто-то владеет информацией о ее местонахождении - просьба обратиться в Днепровское УП“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 28 января, под Винницей 6-летнего мальчика зверски избили собственные родители. От сильных гематом ребенок ничего не видит.