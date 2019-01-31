Розыск: В Киеве ищут женщину, зверски избившую ребенка

Ребенок сейчас находится в реанимации.

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Полиция Киева объявила в розыск женщину, которая очень жестоко расправилась с ребенком. Днепровское управление полиции столицы сообщает, что ребенок сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.

“Днепровским УП за совершение тяжкого преступления, связанного с насилием в отношении ребенка (избила ребенка, который сейчас находится в реанимации), разыскивается личность изображенная на фото. Если кто-то владеет информацией о ее местонахождении - просьба обратиться в Днепровское УП“, - говорится в сообщении.

Информацию о месте нахождения подозреваемой просят сообщать в Днепровское УП facebook.com/KyivOperativ/posts

Как сообщалось 28 января, под Винницей 6-летнего мальчика зверски избили собственные родители. От сильных гематом ребенок ничего не видит.