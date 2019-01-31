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На Десенке под лет провалились рыбак и двое полицейских

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Всех пострадавших удалось спасти.
Сотрудники ГСЧС всех спасли с помощью водолазно-спасательного снаряжения
Сотрудники ГСЧС всех спасли с помощью водолазно-спасательного снаряжения
kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на реке Десенка четверг, 31 января, были спасены рыбак, а также двое полицейских, которые провалились под лед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о том, что на расстоянии 500 м от берега напротив взлетно-посадочной площадки для вертолетов под лед провалился рыбак поступила спасателям в 12:15.

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По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии около 400 м от берега под лед, также провалились работники полиции, которые прибыли по вызову и самостоятельно пытались достать пострадавшего.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели помогли работникам полиции и вытащили рыбака. Оказав первую помощь, спасатели передали пострадавших медикам для дальнейшей госпитализации.

Как сообщалось 29 января, на Ингульце двое детей провалились под лед, проживающая неподалеку женщина услышала детские крики и как была в тапочках и халате бросилась спасать утопающих.

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Теги: лед, спасатели, ГСЧС, река, Киев
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Комментариев (1)
weightless    31.01.2019, 16:32
Оценка:  0
weightless
Редактор этой новости, видимо, из Тамбова
Десенка - не река, идиот
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