На Десенке под лет провалились рыбак и двое полицейских

Всех пострадавших удалось спасти.

В Киеве на реке Десенка четверг, 31 января, были спасены рыбак, а также двое полицейских, которые провалились под лед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о том, что на расстоянии 500 м от берега напротив взлетно-посадочной площадки для вертолетов под лед провалился рыбак поступила спасателям в 12:15.

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По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии около 400 м от берега под лед, также провалились работники полиции, которые прибыли по вызову и самостоятельно пытались достать пострадавшего.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели помогли работникам полиции и вытащили рыбака. Оказав первую помощь, спасатели передали пострадавших медикам для дальнейшей госпитализации.

Как сообщалось 29 января, на Ингульце двое детей провалились под лед, проживающая неподалеку женщина услышала детские крики и как была в тапочках и халате бросилась спасать утопающих.